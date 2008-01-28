Яценюк каже, що і красивими, і мудрими бути не виходить

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що є противником «будь-яких швидких рішень» в питанні проведення адміністративно-територіальної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час робочої наради з представниками органів місцевого самоврядування.

Голова ВР зазначив, що будь-яка поспішність нічого доброго не дасть, а «призведе тільки до бардаку і до дисбалансу».

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, перш ніж проводити адміністративно-територіальну реформу, необхідно провести інвентаризацію, тобто треба чітко знати, зокрема, скільки є наявних фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських шкіл.

За його словами, на сьогодні немає остаточного бачення того, якого результату хочуть досягти завдяки такій реформі.

Він звернувся до керівників обласних та міських рад, зазначивши, що їм треба визначитися, чи готові вони йти на часто не популярні, але ефективні заходи щодо «оптимізації» сфери обслуговування на селі.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що нерідко сільські школи, де навчається кілька дітей, дають «нульовий рівень знань».

«А то ми хочемо бути і красивими, і мудрими, а так не буває, бо тоді між двома стільцями попадаєте», - зазначив голова ВР.

Можливо, додав він, було б доцільніше автобусом везти дітей «в людську школу», де вони одержать нормальний рівень знань, а не робити «ведмежу послугу», зберігаючи школу, в якій діти рахують на рахівниці.

За його словами, в такій школі «дитина не має майбутнього», оскільки не зможе вступити в жоден вуз.

А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що уряд зможе підтримати кроки щодо оптимізації системи обслуговування на селі.