В зоні АТО блоковані бойовики з українською зброєю, яку раніше захопили військові РФ в Криму - Тимчук

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", в зоні проведення АТО блокована і нейтралізована група терористів з зброєю, раніше захоплених російськими військовими в Криму", - написав у соцмережі Тимчук.Читайте такожВ аеропорту Донецька українські силовики виявили російську зброю, залишену бойовиками - Аваков

Тимчук повідомляє, що автомати Калашникова, якими були озброєні терористи, які раніше рахувалися в складі батальйону морської піхоти ВМС України у Феодосії.

"Номери на маркуванні кулеметів відповідають тим, які були захоплені росіянами в Південній військово-морській базі ВМС України в Новоозерном. Нагадаємо: захоплення об'єкта, тоді проводився російськими військовослужбовцями і т.зв. "самообороною Криму" з використанням "живого щита" з жінок", - зазначив експерт.