Україна планує створити спільну військову частину з Литвою та Польщею

Кабмін схвалив проект угоди з урядами Литви та Польщі про створення спільної військової частини.

Уряд схвалив проект угоди між Кабінетом міністрів України, урядом Литви та урядом Польщі про створення спільної військової частини. Читайте такожПольща чекає на "рішучі реформи" з подолання кризи в Україні Відповідне розпорядження “Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України, урядом Литовської Республіки та урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини” № 504-р від 27 травня опубліковано на Урядовому порталі. В.о. міністра оборони Михайла Коваля уповноважено на підписання зазначеної угоди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter