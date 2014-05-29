Україна планує створити спільну військову частину з Литвою та Польщею

10:52, 29 травня 2014
Політика
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Кабмін схвалив проект угоди з урядами Литви та Польщі про створення спільної військової частини.

Кабмин одобрил проект соглашения о создании общей воинской части

Уряд схвалив проект угоди між Кабінетом міністрів України, урядом Литви та урядом Польщі про створення спільної військової частини.

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Відповідне розпорядження “Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України, урядом Литовської Республіки та урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини” № 504-р від 27 травня опубліковано на Урядовому порталі.

В.о. міністра оборони Михайла Коваля уповноважено на підписання зазначеної угоди.

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