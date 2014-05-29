Порошенко обговорив із президентом ЄБРР питання фінансової підтримки для України

Петро Порошенко провів телефонну розмову із Президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сумом Чакраборті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політика.

Сторони обговорили питання покращення інвестиційного середовища та фінансової підтримки для України, зокрема, направлення кредитів ЄБРР на розвиток енергетичного, інфраструктурного, промислового секторів та банківської сфери.

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При цьому йшлося про реалізацію проектів ЄБРР як в державному, так і в приватному секторах.

Також в ході розмови сторони обговорили напрямки співпраці, які будуть спрямовані на подолання корупції.