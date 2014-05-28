Порошенко просить у США прямої військової допомоги у вигляді ленд-лізу - ЗМІ

Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post, повідомляє Lb.ua.

"Я не вважаю санкції досить потужним стримувальним фактором. Агресія (з боку Росії) може продовжитися", - заявив Порошенко.

За його словами, що дійсно може наразі допомогти - це безпосередня американська військова допомога, на зразок тієї, яка була надана Америкою союзникам в ході Другої світової війни (програма ленд-ліз).

Читайте такожПорошенко пропонує підписати Угоду з ЄС відразу після інавгураціїПорошенко нагадав вислів Франкліна Рузвельта: "Якщо горить будинок сусіда, а у тебе є садовий шланг, позич його сусідові".

"Нам потрібен новий договір про безпеку, такий само, як ленд-ліз. Ми повинні співпрацювати у військово-технічній і консультативній сфері. Ми готові боротися за незалежність і повинні зміцнювати збройні сили", - заявив Порошенко.

Довідка. Ленд-ліз (lend lease) - програма допомоги союзникам США в часи Другої світової війни. Включала постачання зброї, продуктів, нафти та ін. на особливих умовах.