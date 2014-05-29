На Луганщині бойовики знищили склад зі зброєю Нацгвардії

У запеклому бою, що пройшов на території військового містечка військової частини 3035, що дислокується у м.Олександрівськ Луганської області, терористи знищили склад зі зброєю.

Як повідомляє офіційний сайт Національної Гвардії, одна із реактивних гранат від РПГ, що була випущена терористами, влучила у склад для зберігання озброєння та боєприпасів.

Читайте такожНа Донбасі на боці терористів активно виступає кримська «Альфа» - Тимчук

"У результаті детонації склад вибухнув, зброя та боєприпаси були знищені. Постраждалих від вибуху немає", - зазначається у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, близько 16.30 терористи, озброєні автоматами, кулеметами і гранатометами, на 8 КамАЗах оточили окремий підрозділ Нацгвардії, і намагалися його захопити.