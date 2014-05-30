На Івано-Франківщині оголошено траур за убитими під Слов’янськом воїнами

Як стало відомо, серед загиблих є шестеро прикарпатців, повідомили в Івано-Франківській ОДА.

Про це пише УП.

Троє з них іванофранківці - старший лейтенант міліції Василь Семанюк, старший прапорщик міліції Володимир Шарабуряк, прапорщик міліції Володимир Лисенчук.

Беручи участь в антитерористичних діях, загинули старший лейтенант міліції, заступник командира взводу Петро Безпалько з с. Крихівці, старшина Петро Остап'юк з с. Торговиця Коломийського району та старший сержант Віктор Яков'як з с. Голосків цього ж району.

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На вшанування військових в області оголошено триденну жалобу. Упродовж цих днів на адміністративних приміщеннях буде приспущено державні прапори з чорними стрічками, обмежено проведення розважальних і концертних заходів.

На знак скорботи за загиблими з хвилини мовчання розпочнуться урочисті лінійки в освітніх закладах, що проводяться з нагоди завершення навчального року. У суботу відбудуться панахиди за померлими.

Облдержадміністрація висловлює щирі співчуття рідним загиблих.