Бондаренко вважає, що Ющенко перетворюється на пізнього Кучму

Секретаріат Президента України може піти на переговори з “ослабленою та слухняною” Партією регіонів, вважає директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

У коментарі УНІАН він сказав, що це один із варіантів, на який може піти Секретаріат Президента через побоювання щодо зростання рейтингу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як зауважив К.БОНДАРЕНКО, аналіз Інституту Горшеніна демонструє декілька варіантів розгортання політичної ситуації на сьогодні.

За його словами, вищезгаданий варіант, цілком імовірно, розглядається у Секретаріаті Президента.

«Високе крісло для Раїси БОГАТИРЬОВОЇ (посада секретаря РНБО – УНІАН), переговори щодо кадрових моментів (збереження за Партією регіонів посад генерального прокурора і голови АМК – та антинатовські заяви як прикриття переговорного процесу), заяви Ігоря КРІЛЯ (депутата від НУ-НС) про недопустимість розгляду кадрових питань – до прийняття 12 законів (визначених Президентом як першочергові для ухвалення у парламенті) – усе це ланки одного процесу», - заявив К.БОНДАРЕНКО.

За його словами, другий варіант – залишити Україну до кінця року без уряду і без коаліції, якщо не вдасться забезпечити новий формат більшості і всередині НУ-НС відбудеться бунт.

На думку директора Інституту Горшеніна, у такому разі буде існувати Верховна Рада, розпустити її ніхто не зможе, на саморозпуск вона також навряд чи піде, але у державі буде єдиний центр прийняття рішень, а Ю.ТИМОШЕНКО буде усунуто від керма виконавчої влади.

«Усі сили Секретаріату спрямовано на те, аби В.ЮЩЕНКО наступного року знову став Президентом. Та й інтереси промислово-фінансових груп також поступово схиляються до цього. І Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО) поступово перетворюється на пізнього Леоніда Даниловича (КУЧМУ). Не дивуйтеся, коли завтра буде створено новий фонд «Соціальний захист». Принаймні, телеефір поступово консолідується під одного кандидата. Ю.ТИМОШЕНКО у цих розкладах – зайва», - зауважив К.БОНДАРЕНКО.