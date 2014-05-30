Бойовики заявляють, що звільнили ще чотирьох представників ОБСЄ

У Луганській області звільнили чотирьох представників ОБСЄ. Про це заявив лідер "Народного фронту" в Луганській області Олексій Чміленко, - повідомляє "ОстроВ" з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Дійсно групу з чотирьох представників ОБСЄ затримали напередодні, потім доставили в Луганськ та перевірили документи. Коли підтвердилося, що вони - дійсно представники міжнародної організації і не займаються організацією провокацій, було вирішено винести їм попередження, щоб більше без відповідної документації та супроводження вони не їздили", - сказав Чмиленко.

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Він повідомив, що в даний час група представників ОБСЄ вільна.

Вранці в п'ятницю представник інформаційного центру так званого "Південно-східного фронту" Сергій Веселовський заявив, що в Луганській області в четвер затримана група з чотирьох європейців, які, ймовірно, входили до складу місії спостерігачів ОБСЄ.

Пізніше в "прес-службі" самопроголошеної "Луганської народної республіки" оголосили, що спостережну місію ОБСЄ в Сєвєродонецьку в четвер не затримували, а просто не випустили через комендантську годину.