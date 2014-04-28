Викраденням представників ОБСЄ займалася "група Стрєлкова" - СБУ

Про це повідомила речник СБУ Марина Остапенко під час брифінгу, передає "Українська правда".

Вона зазначила, що справжнє ім'я Ігоря Стрєлкова - Ігор Веволодович Гіркін, 1970 року народження, який є громадянином Росії і зареєстрований в Москві за адресою Шенкурський проїзд 8б, квартира 136.

Також вона зазначила, що раніше Гиркин неодноразово відвідував Україну. Останній його візит зареєстровано 26 лютого цього року, саме тоді, коли відбулося захоплення будівлі Ради Криму.

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"Встановлено причетність "групи Стрілка" до викрадення представників ОБСЄ на Донеччині. Затримання відбулося при безпосередньому командуванні диверсанта Ігоря Безлера (прізвисько Бєс). Про це свідчать записи телефонних розмов Безлера з підлеглими", - сказав Остапенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Слов'янську терористи захопили автобус, в якому знаходились 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєна місії, затриманої в Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач та четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції.