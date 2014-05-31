Прикордонники відбили напади бойовиків, за два дні поранено 4 українських військових

Протягом 30-31 травня Державній прикордонній службі України вдалося відбити напади бойовиків на прикордонні підрозділи та не допустити порушень державного кордону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держприкордонслужбі України.

Так, прикордонники відбили нічну атаку на відділ прикордонної служби «Дякове». Близько 80 нападників використовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю, працювали снайпера. Всього по підрозділу було зроблено 50 мінометних пострілів. Прикордонники у відповідь застосували зброю на ураження, а на підкріплення були направлені резерви від мотоманеврених груп. Також для підтримки прикордонників і відбиття атаки нападників сили АТО направили літак «СУ-27».

У результаті бою 3 військовослужбовців поранено, а 1 зазнав контузії.

Читайте такожНа дорозі Ізюм-Слов'янськ військові знешкодили потужний вибуховий пристрійНагадаємо, що вчора прикордонники відбили напад і на відділ прикордонної служби «Станично-Луганське». В даний час завдяки задіяним всім засобам бойовики відступили від прикордонних підрозділів.

«Незважаючи на збройні напади на державному кордоні продовжують нести службу прикордонні наряди. За рахунок резервів збільшено щільність прикриття загрозливих напрямків», - наголосили в прес-службі.

Крім того керівництво Держприкордонслужби прйняло рішення про формування додаткових сил для дій на напрямках відділів прикордонної служби «Дмитрівка», «Дякове», «Свердловськ», «Бірюково».