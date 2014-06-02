Терористи, що напали на луганських прикордонників, використовують жителів як живий щит - ДПСУ

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Як йдеться у повідомленні, «станом на 11.00 біля 500 терористів вже 7 годин продовжують штурмувати управління Луганського прикордонного загону. Під час штурму бойовики використовують не тільки міномети, гранатомети, кулемети й автомати, але і улюблену «російську» тактику - здійснюють обстріл прикордонного загону з житлових квартир, дахів будинків, при цьому використовують жителів як живий щит».

Читайте такожТимчук спростовує інформацію, що "авіація розсіяла бойовиків" під ЛуганськомТакож у прикордонному відомстві підкреслили, що «у свою чергу російські журналісти, змагаючись у цинізмі і відвертій брехні, поширюють інформацію, що в загоні знаходяться бойовики «Правового сектору», націоналісти, які на пропозицію перейти в ряди ЛНР відповіли вогнем в «мирних жителів», не випустивши при цьому солдатів строкової служби (забувши, що строкової служби в Держприкордонслужбі немає вже з 2008 року)».

Прикордонники героїчно тримають оборону під Гімн України, який вже 4 години лунає з гучномовців. За уточненою інформацією, поранено 7 охоронців кордону. З боку терористів попередньо 8 поранених і 5 вбитих, поінформували в Держприкордонслужбі.