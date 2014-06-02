Російське телебачення бреше про Нацгвардію і ПС, які атакують мирних луганчан

Як повідомляє відділ з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, не зрозуміло лише, як той, хто обороняється, може вести наступальні дії та чому на відео бойовики ховаються за житловими будинками?

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«В части и контрактники, и срочники, Национальная гвардия, а также есть данные, что там находится «Правый сектор…», - говориться в сюжеті.

Кореспонденту телеканалу, зазначається в повідомленні, варто було б знати, що по-перше, строковиків у Держприкордонслужбі немає вже більше 5 років. По-друге, прикордонники були б раді, якби поруч була допомога з тієї ж Нацгвардії, однак вона відсутня. Щодо «Правого сектору», то було б дивно якби сюжет на каналі LifeNews пройшов без згадки про цю організацію.

«В расщелине между домами находился один из бойцов армии юго-востока, он вел наблюдение через снайперский прицел и на наших глазах ему попала пуля прямо в голову…» - продовжує віщувати голосом праведника кореспондент.

Хотілося б зазначити, йдеться в повідомленні, що спостереження легше вести через бінокль і «бійцю армії» про це варто було сказати заздалегідь.

«У свою чергу хотілося б запитати кореспондента, як він так своєчасно опинився на лінії вогню та чому не тікає, якщо прикордонники спільно з Нацгвардією і «Правим сектором» ведуть обстріл та наступають?», зазначено в повідомленні.