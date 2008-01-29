Яценюк летить до Криму

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні з робочим візитом вилетить до Автономної Республіки Крим.

Як повідомили УНІАН в прес-службі парламенту, візит триватиме два дні.

Програмою поїздки у вівторок передбачена зустріч голови ВР з представниками сільських і селищних рад, жителями Сімферопольського району Автономної Республіки Крим з проблем самозахоплень земельних ділянок. Цього ж дня А.ЯЦЕНЮК виступить у прямому ефірі Державної телерадіокомпанії «Крим» та Чорноморської телерадіокомпанії.

У середу, згідно із програмою візиту, голова Верховної Ради України огляне самопідіймальну плавучу бурову установку «Таврида», яка здійснює випробування пробуреної свердловини на Одеському газовому родовищі в північно-західній частині Чорного моря в 100 км. від берегової лінії, ознайомиться з функціонуванням Глібовського підземного сховища газу, проведе зустріч з керівниками та працівниками Управління підземного зберігання газу ДАТ «Чорноморнафтогаз» та робочу нараду з керівництвом ДАТ «Чорноморнафтогаз» з питань активізації освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектора Чорного і Азовського морів.

А.ЯЦЕНЮК також проведе нараду з членами Президії Верховної Ради АРК, головами сільських, селищних, районних, міських рад, та зустрінеться з ректорами вищих учбових закладів Криму і представниками студентського самоврядування.