Ощадбанк фінансував виборчу кампанію Партії Регіонів?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з керівництвом Верховної Ради і Кабінету міністрів зажадав відправити у відставку голову правління Ощадбанку Анатолія ГУЛЕЯ.

Про це, посилаючись на високопоставлених представників коаліції, повідомляє газета «Коммерсант-Украина» № 12 від 29 січня.

Як аргумент В.ЮЩЕНКО послався на результати перевірки Ощадбанку Національним банком України. Зокрема, за інформацією газети, НБУ виявив "численні порушення", про які не міг не знати А.ГУЛЕЙ. Крім того, Президент заявив, що має в своєму розпорядженні інформацію про "нецільове використання коштів Ощадбанку" під час виборчої кампанії. "Гроші спрямовували на фінансування політичної сили, представників якої немає в цьому залі", - заявив Президент, давши зрозуміти, що йдеться про Партію регіонів.

При цьому голова правління Ощадбанку А.ГУЛЕЙ заявив, що йому незрозуміла мотивація висловлених йому претензій. Коментуючи заяву щодо фінансування Ощадбанком політичних партій, він зазначив, що "в результатах перевірки Нацбанку нічого таке не вказано». А.ГУЛЕЙ висловив думку, що главу держави «неправильно поінформували". Він також додав, що зміна керівництва банку призведе до того, що процес виплати вкладів Ощадбанку СРСР буде припинений. "Поки новий голова розбереться у взаєминах з відомствами і з керівниками на місцях, пройде декілька місяців. А для зупинки всіх виплат достатньо просто розбалансувати нинішній процес бюджетних переказів", - сказав А.ГУЛЕЙ.

Під час наради В.ЮЩЕНКО висунув ще одну вимогу, що стосується роботи Ощадбанку. Зокрема, він заявив про необхідність змінити принцип формування Наглядової ради Ощадбанку. Сьогодні до складу цього органу входить 15 членів, яких рівними квотами, по п`ять чоловік, призначають Президент, уряд і Верховна Рада. Президент запропонував схему, згідно з якою семеро членів НР проходять за квотою Президента і семеро – за квотою парламенту.