Терористи з ДНР почали заарештовувати один одного

Як передає кореспондент «УРА-Информ.Донбасс», сьогодні, 3 червня, прибирають нагромадження з тильної частини будинку, а також вивозять бічні перешкоди.

На Жовтневій площі працюють кілька екскаваторів і вантажних машин.

Читайте такожДонецьк за терористів покинули 15 тисяч осібВ той же час, терористи з самопроголошеної Донецької народної республіки Володимир Макович і Роман Лягін заявляють про те, що на "території ДНР" оголошена повітряна тривога. На бульварі Пушкіна, біля «Пальми Мерцалова» Макович і Лягін зібрали близько 10-15 пенсіонерів і жваво обговорюють з ними ситуацію.

Крім того, бойовики "ДНР" прямо перед будівлею затримують інших «республіканців» і, конвоюючи їх з автоматами, ведуть з території Жовтневої площі. Причини затримання в "ДНР" не пояснюють.

У той же час прес-служба Донецької міськради спростовує інформацію про повітряну тривогу в місті. «У нас немає інформації про те, що в місті оголошена повітряна тривога», - відзначили в прес-службі.