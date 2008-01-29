Регіонали націлилися вкоротити Ющенку президентського віку

Народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман не виключає нових парламентських виборів. Про це вона сказала під час чат-конференции на «Главреді», повідомляє сайт Партії регіонів.

Депутат припустила, що ці вибори пройдуть одночасно з президентськими.

Чи «можуть бути ініціаторами таких виборів «регіонали» - цілком можливо. Якщо влада не опікуватиметься інтересами наших виборців на Сході і в Криму, в центрі, якщо утискатимуть права російськомовних громадян України. Якщо вестимуть Україну по шляху, з яким не погоджується більшість її народу, якщо будуть гробити економіку України і розпродаватимуть її багатства і якщо у нас не буде інших важелів впливу на цю владу, ми не виключаємо дострокових парламентських і президентських виборів», - заявила вона.