Терористи захопили в полон зампрокурора Слов'янської міжрайонної прокуратури - ЗМІ

20:33, 04 червня 2014
Політика
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На Донбасі бойовики продовжують викрадати людей.

Вооруженный боевик / REUTERS

Бойовики терористичної організації "ДНР" взяли в полон заступника прокурора Слов'янської міжрайонної прокуратури Сергія Мироненка. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

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"Вчора надійшло анонімне повідомлення, що Мироненка насильно утримують у приміщенні захопленої прихильникам ДНР будівлі СБУ в Слов'янську", - сказав співрозмовник "ОстроВа".

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