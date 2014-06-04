Терористи захопили в полон зампрокурора Слов'янської міжрайонної прокуратури - ЗМІ

Бойовики терористичної організації "ДНР" взяли в полон заступника прокурора Слов'янської міжрайонної прокуратури Сергія Мироненка. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

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"Вчора надійшло анонімне повідомлення, що Мироненка насильно утримують у приміщенні захопленої прихильникам ДНР будівлі СБУ в Слов'янську", - сказав співрозмовник "ОстроВа".