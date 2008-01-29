Балога натякає, що Тимошенко стріляє холостими, та ще й у «молоко»

Заяви про підтримку Віктора ЮЩЕНКАна чергових президентських виборах пояснюються прагненням їх авторів додати собі політичної ваги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, таку думку висловив керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

В.БАЛОГА назвав «безпричинними» та «надміру самовпевненими» різного роду висловлювання про можливу підтримку В.ЮЩЕНКА на чергових президентських виборах у разі виконання ним низки попередніх умов.

На думку керівника Секретаріату, такі заяви свідчать про виборчий фальстарт політичних сил, представники яких виступають із подібними сентенціями, або ж означають прагнення їх авторів додати собі політичної ваги, ставлячи себе на одну площину з Главою держави. «За два роки до виборів декому хочеться пограти на електоральних струнах. Зауважу, що це не найкраща увертюра до майбутньої виборчої кампанії. Про подібні заяви варто говорити лише в контексті відомої аксіоми про те, справжній державний діяч дбає про інтереси своєї країни, а політика турбують тільки чергові вибори», - вважає В.БАЛОГА.

Він пов’язує демонстрацію готовності підтримати В.ЮЩЕНКА на виборах із новою порцією закидів про можливий імпічмент чинного глави держави. Керівник Секретаріату припустив, що йдеться про намагання розхитати впевненість і рішучість Президента при здійсненні ним конституційних повноважень.

«Наполегливість В.ЮЩЕНКА у протидії спробам реанімувати політичну корупцію у вищих ешелонах влади, втіленні важливих державних і соціальних ініціатив зустрічають глухий опір тих, чиї корпоративні інтереси не збігаються з поняттями «закон», «чесність», «мораль», «відповідальність». Саме тому знову витягнуто нафталінну ідею про імпічмент, яка не витримує найпростішого тесту на конституційність. Не виключено, що в протистоянні курсу Президента можливі найнесподіваніші політичні конфігурації та союзи», - заявив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату Президента наголосив, що В.ЮЩЕНКО й надалі працюватиме в інтересах суспільства та держави, і ніякі додаткові умови йому для цього не потрібні. «Президент спирається на Конституцію та волю народу, цей ресурс вичерпно необхідний для реалізації його програми. Не варто марнувати час і сили також тим діячам, які намагаються вкоренити в громадській думці тезу про можливість відсторонення глави держави. Це холості постріли, та ще й у «молоко», – підкреслив В.БАЛОГА.