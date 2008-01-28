Тимошенко назвала умови підтримки Ющенка на президентських виборах

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевнила депутатів Європарламенту у готовності підтримати кандидатуру Віктора ЮЩЕНКА на наступних президентських виборах за умови демонстрації спільного підходу до вирішення ключових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

«В цьому випадку немає сенсу виставляти дві кандидатури на вибори… і я, люблячи Україну, можу ще раз підтримати кандидатуру В.ЮЩЕНКА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що не виключає участі у наступних президентських виборах, якщо уряду заважатимуть працювати.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо уряд зможе ефективно працювати, то "тоді немає значення, коли президентські вибори, і хто з демократичної коаліції буде балотуватися".