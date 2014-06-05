У Красному Лимані шукають спільників терористів, на міськраді - український прапор
У Красному Лимані в рамках проведення АТО йде виявлення терористів або тих, хто їм допомагав і брав участь у диверсіях.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на керівника прес-центру АТО Владислава Селезньова.
"Тривають заходи в рамках АТО. Повідомляють, що нібито українські силовики затримують українських громадян, ображають їх. Це неправда. Іде розслідування, виявляються пособники терористів", - сказав Селезньов.
"Ми працюємо з місцевим населенням, люди розуміють, вони утомилися від бандитів і хочуть мирного спокійного життя. Від них іде допомога. Вони вказують на конкретних осіб, які були або бандитами, або пособниками бандитів, були замішані в диверсіях, терористичних діях", - пояснив він.
Читайте такожНацгвардія спростувала інформацію про розстріл хворих у Красному Лимані"У ході проведення певних дій, якщо вони чинять опір, ці люди затримуються, фіксуються. З ними працюють спеціальні уповноважені особи. Якщо люди винуваті, з ними працюють відповідно до процедури в рамках українського законодавства, висувають обвинувачення. Це не масово", - додав Селезньов.
При цьому він не уточнив, скільки вже затриманих, оскільки ця інформація закрита.
Відповідаючи на запитання про обстріл лікарні в Красному Лимані, Селезньов повідомив, що бойовики організували свій пункт у цій лікарні.
"Коли йшла операція по зачищенню Красного Лиману, було встановлено що в цій лікарні перебуває група бойовиків. Звідти почався обстріл. Ми не могли діяти там стандартним образом, оскільки це лікарня", - розповів Селезньов.
За його словами, після того, як бойовики почали з будівлі лікарні стріляти, відбулося силове зіткнення, спрямоване на знищення бойовиків.
Як повідомляють "Новости Донбасса", станом на четвер, на будівлю міськради Красного Лиману повернули український прапор.
Национальная Гвардия Украины заняла здание городского совета и повесили флаг Украины. Город зачищен и под контролем ВСУ! #КрасныйЛиман
— Новости Донбасса (@novostidnua) June 5, 2014