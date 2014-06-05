У Красному Лимані шукають спільників терористів, на міськраді - український прапор

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на керівника прес-центру АТО Владислава Селезньова.

"Тривають заходи в рамках АТО. Повідомляють, що нібито українські силовики затримують українських громадян, ображають їх. Це неправда. Іде розслідування, виявляються пособники терористів", - сказав Селезньов.

"Ми працюємо з місцевим населенням, люди розуміють, вони утомилися від бандитів і хочуть мирного спокійного життя. Від них іде допомога. Вони вказують на конкретних осіб, які були або бандитами, або пособниками бандитів, були замішані в диверсіях, терористичних діях", - пояснив він.

Читайте такожНацгвардія спростувала інформацію про розстріл хворих у Красному Лимані"У ході проведення певних дій, якщо вони чинять опір, ці люди затримуються, фіксуються. З ними працюють спеціальні уповноважені особи. Якщо люди винуваті, з ними працюють відповідно до процедури в рамках українського законодавства, висувають обвинувачення. Це не масово", - додав Селезньов.

При цьому він не уточнив, скільки вже затриманих, оскільки ця інформація закрита.

Відповідаючи на запитання про обстріл лікарні в Красному Лимані, Селезньов повідомив, що бойовики організували свій пункт у цій лікарні.

"Коли йшла операція по зачищенню Красного Лиману, було встановлено що в цій лікарні перебуває група бойовиків. Звідти почався обстріл. Ми не могли діяти там стандартним образом, оскільки це лікарня", - розповів Селезньов.

За його словами, після того, як бойовики почали з будівлі лікарні стріляти, відбулося силове зіткнення, спрямоване на знищення бойовиків.

Як повідомляють "Новости Донбасса", станом на четвер, на будівлю міськради Красного Лиману повернули український прапор.