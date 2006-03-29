Тимошенко заявляє про загрозу «єднання кланів»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що саме «бізнесмени від політики» з блоку «Наша Україна» сьогодні наполягають на створенні коаліції з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому вона наголосила сьогодні на брифінгу у Києві.

За словами лідера БЮТ, таке об’єднання буде не єднанням Сходу і Заходу, а «єднанням кланів».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що вона, як і соціалісти, в таку коаліцію не вступить і перейде в опозицію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО вже заявила, що затягування із підписанням Меморандуму про створення коаліції демократичних сил України відбувається з вини блоку «Наша Україна». Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що їй відомо про те, що сьогодні в комітетах парламенту відбуваються переговори між Юрієм ЄХАНУРОВИМ, Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Андрієм КЛЮЄВИМ. Водночас, повідомила лідер БЮТ, їй не вдалося сьогодні переговорити із Ю.ЄХАНУРОВИМ з приводу ситуації навколо меморандуму.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала «Нашу Україну» не відкладати прийняття рішення про створення демократичної коаліції.