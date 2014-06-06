У міліції назвали дві головні версії замаху на Кернеса

Слідство розглядає як пріоритетні дві версії замаху на Харківського міського голову Геннадія Кернеса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 6 червня, сказав журналістам заступник начальника – начальник слідчого управління ГУ МВС України в Харківській області Микола Фоменко.

За його словами, на цей час остаточно не відкинута жодна версія, однак пріоритетними залишаються дві: злочин, пов’язаний з професійною діяльністю мера, а також версія, пов’язана з сепаратистськими рухами в Харкові.

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«Залишилися всі, але пріоритетні ці дві», - наголосив Фоменко.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня невідомий з вогнепальної зброї важко поранив Кернеса у спину, коли той здійснював ранкову пробіжку. Мер отримав складне поранення грудної клітини та черевної порожнини. Його прооперували в харківській лікарні невідкладної допомоги.

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Заступник прокурора Харківської області Костянтин Турков повідомив, що слідство розглядає чотири версії: 1) злочин, пов’язаний з професійною діяльністю мера; 2) злочин, пов`язаний із діяльністю Кернеса та його оточення в комерційній сфері; 3) версія, пов’язана з особистими неприязними стосунками мера; 4) версія, яка може походити з протистояння сепаратистським настроям у Харкові з боку Кернеса.