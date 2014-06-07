У Краматорську міськрада опублікувала список підвалів будинків, де можна укритися під час обстрілу

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради Краматорська, опубліковано адреси 82-х будинків, розташованих на 27-ми різних вулицях міста.

Разом з тим, в міськраді Краматорська зазначили, що ці укриття на даний час не є повноцінними сховищами, оскільки в 90-х роках були зняті з обліку і переведені в розряд підвалів, у зв'язку з чим вони не обладнані системами вентиляції та водопостачання.Читайте такожДонецькі бомбосховища не готові до захисту людей

На даний час підприємствами з обслуговування житлового фонду проводиться робота з приведення цих споруд у готовність до забезпечення короткочасного укриття людей (очищення від сміття, відновлення мінімального освітлення). Враховуючи великий обсяг робіт, у міськраді закликають жителів зазначених будинків не залишатися байдужими спостерігачами і надати посильну допомогу працівникам житлових підприємств у наведенні і підтриманні порядку в підвальних приміщеннях, встановленні та збереженні освітлювальних приладів й іншого обладнання.Читайте такожУ лікарнях на Дніпропетровщині готують додаткові ліжка та перевіряють бомбосховища

У міськраді підкреслили, що, на жаль, у житлових кварталах, розташованих вище вул. Соціалістичної, а також в мікрорайонах «Верстатбуд» і «Лазурний» будівництво захисних споруд (сховищ) не велося, у зв'язку з чим виникають серйозні труднощі щодо укриття людей у разі небезпеки. Для жителів цих районів єдиним місцем укриття залишаються підвали житлових будинків. Безумовно, вони не призначені для перебування там людей, проте, у разі крайньої необхідності можуть бути використані для захисту від куль і осколків, вважають у міськраді.

- вул. Аллейна, № 5;

- вул. Білоруська, №№ 5 і 7;

- вул. Лікарняна, № 47;

- вул. Б. Хмельницького, №№ 1, 3, 4 і 7;

- вул. Вознесенського, №№ 6 і 8;

- вул. Карпінського, №№ 7, 11, 15, 17 і 25;

- вул. Катеринича, №№ 2, 7, 8, 13 і 17;

- вул. Червона Пушка, № 10;

- Лагоди вул., №№ 1, 3, 5, 6 і 8;

- вул. Лазо, №№ 32, 33, 39, 45 і 46;

- вул. Леніна, №№ 2, 7, 10, 12, 18, 20 та 49;

- вул. Марата, №№ 11, 13 та 15;

- бул. Машинобудівників, №№ 21 і 23;

- пр. Миру, №№ 3, 6, 8 і 9;

- вул. М.Тореза, №№ 45, 53 і 106;

- вул. Об'їзна, № 36;

- пр. Жовтневий, №№ 2 і 6;

- вул. Орджонікідзе, № 35;

- вул. 19-го Партз'їзду, №№ 6, 9 та 14;

- вул. Піщаного, № 7;

- вул. Румянцева, № 18;

- вул. Сакко і Ванцетті, №№ 1, 2, 3, 4, 6 і 8;

- вул. Соціалістична, №№ 4 і 5;

- вул. Союзна, №№ 16 і 48;

- вул. Шкадінова, №№ 34, 36, 42, 48, 50, 52, 57 і 59;

- вул. Уральська, №№ 15 і 18;

- вул. Центральна, №№ 1, 3 і 5.