Президент Литви вважає, що введення безвізового режиму з ЄС залежить від України

Президент Литви Даля Грібаускайте вважає, що саме від України залежатиме, чи буде з 2015 року запроваджено безвізовий режим з Європейськими Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Литви сказала в інтерв'ю журналістам, відповідаючи на запитання, наскільки реальним є запровадження безвізового режиму з 2015 року.

Вона зазначила: “Я не знаю всіх деталей підготовки, але все буде залежати від України, тому що всі справи, які треба зробити як домашнє завдання, все буде на боці України”.

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“Європа тільки подивиться, і якщо все зроблено, тоді буде вирішувати. Ми, європейські країни, завжди готові прийняти Україну, як тільки вона буде готова”, - наголосила президент.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи вона вважає сьогоднішню інавгурацію президента України Петра Порошенка скромною, Грібаускайте зазначила: “Поки що скромна”.