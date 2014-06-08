Терористи обстріляли базу рятувальників в Торезі, двоє загинули

Група невідомих відкрила стрілянину на території воєнізованого гірничо-рятувального загону (Державна воєнізована гірничорятувальна служба) в Торезі 7 червня, в результаті чого дві людини отримали поранення. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

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Поранені госпіталізовані.

Крім того, дві людини загинули через пожежу в гаражі на території воєнізованого гірничо-рятувального загону, який виник під час стрільби. Попередня причина смерті - отруєння продуктами горіння.