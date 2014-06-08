Терористи обстріляли базу рятувальників в Торезі, двоє загинули
23:46, 08 червня 2014Політика
0 0
Невідомі стріляли на території загону ВГСЧ в Торезі. Дві людини поранені, двоє загинули.
REUTERS
Група невідомих відкрила стрілянину на території воєнізованого гірничо-рятувального загону (Державна воєнізована гірничорятувальна служба) в Торезі 7 червня, в результаті чого дві людини отримали поранення. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.
Читайте такожУ Торезі терористи спалили офіс депутата та редакцію газети
Поранені госпіталізовані.
Крім того, дві людини загинули через пожежу в гаражі на території воєнізованого гірничо-рятувального загону, який виник під час стрільби. Попередня причина смерті - отруєння продуктами горіння.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter