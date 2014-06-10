У Слов'янську та Краматорську знову чути постріли - очевидці

00:23, 10 червня 2014
Політика
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Під Слов'янськом поновилися активні військові дії. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

REUTERS

За їх даними, у місті поновилися обстріли, у Краматорську дуже голосно чути вибухи зі Слов'янська.

Також очевидці зазначають, що з трьох точок стріляють міномети в напрямку комбікормового заводу, передає Українська правда.

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"Стріляє не Нацгвардія! Б'ють з міста!", - зазначають очевидці.

Також згадується, що судячи з пострілів, використовується установка НОНА.

Разом з тим користувачі у соцмережах підкреслюють, що світло є лише в одному мікрорайоні, у всьому місті води немає. Деінде працює мобільний зв'язок.

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