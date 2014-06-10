У Донецьку бойовики пограбували військову кафедру університету: забрали макети зброї та протигази

Озброєні люди винесли з військової кафедри Донецького національного технічного університету (ДонНТУ) макети зброї, протигази і загальновійськові захисні комплекти.

Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

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Зокрема, 8-9 червня невідомі озброєні особи забрали з кафедри ДонНТУ шість макетів зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), установку "Стріла-10" - макет переносного зенітно-ракетного комплексу, протигази і загальновійськові захисні комплекти.

Сума збитків встановлюється.