У Донецьку бойовики пограбували військову кафедру університету: забрали макети зброї та протигази
11:09, 10 червня 2014Політика
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Сума збитків встановлюється.
REUTERS
Озброєні люди винесли з військової кафедри Донецького національного технічного університету (ДонНТУ) макети зброї, протигази і загальновійськові захисні комплекти.
Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.
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Зокрема, 8-9 червня невідомі озброєні особи забрали з кафедри ДонНТУ шість макетів зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), установку "Стріла-10" - макет переносного зенітно-ракетного комплексу, протигази і загальновійськові захисні комплекти.
Сума збитків встановлюється.
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