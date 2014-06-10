Бойовики на 8 вантажівках з мінометів обстріляли аеродром у Луганську, сили АТО відбили атаку

Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник АТО Владислав Селезньов.

Поблизу міста Слов’янськ бойовики не припиняють спроб вирватись з кільця оточення. Так внаслідок чергового обстрілу позицій учасників АТО зі стрілецької зброї та гранатометів, 2 українських військовослужбовців поранено.

На іншому блок посту була недопущена спроба прориву групою бойовиків кільця оточення. До 10 бойовиків намагались залишити кільце оточення, але завдяки діям українських військовослужбовців така спроба виявилась марною.Читайте такожТимчук: у Краматорську сили АТО знищили 40 бойовиків та машину розгородження

"У Луганську бойовики обстріляли аеродром. Прибувши на 8 вантажівках зі встановленими на них мінометами та крупнокаліберними кулеметами бойовики розпочали обстріл позицій українських військовослужбовців. Силами визначеного підрозділу напад бойовиків відбито, втрат серед українських силовиків немає", - йдеться у повідомленні спікера АТО.

Минулої ночі бойовики протягом трьох годин вели мінометний обстріл позицій українських військовослужбовців в районі аеропорту Краматорськ. Читайте такожУ Краматорську міськрада опублікувала список підвалів будинків, де можна укритися під час обстрілу

"Вогнем у відповідь знищено блок пост бойовиків, 2 мінометних установки бойовиків, інженерну машину розгородження, близько 40 найманців", - заначив Селезньов.

В свою чергу, для забезпечення безпеки мешканців району де проходить АТО, учасники антитерористичної операції виконують заходи зі створення відповідної мережі захисних споруд.