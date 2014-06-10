Бойовики вивезли з заводу в Донецьку військовий комплекс радіоелектронної боротьби «Мандат»

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомили співробітники заводу «Топаз», які стали очевидцями події.

За їхніми словами, 9 червня з території підприємства терористи вивезли автобус, на якому возили працівників підприємства, автомобіль директора і всі машини, зокрема вироби оборонної промисловості.

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«Все, що було на колесах — все вивезли. Вивезли вироби, на яких стоїть високоточна електроніка, вивезли військову установку радіолокаційного придушення «Мандат». На території «Топазу» тепер нічого немає», - сказали співбесідники агентства. При цьому вони зазначили, що вартість комплексу «Мандат», що складається з 6 машин, дуже висока: «Ціна його – як кілька військових установок «Кольчуга».

За словами співробітників заводу, цей військовий комплекс вироблявся, складався на «Топазі», хоча розробником була Росія.

Комплекс «Мандат» знаходився на території заводу, була домовленість його продажу в Україні. Водночас, повідомили співробітники заводу, «військові установки «Кольчуга» були вивезені до Києва ще в квітні».

За словами працівників «Топазу», «Кольчуги» «були вивезені до Києва зі складнощами, буквально довелося прориватися крізь блокпости ще в квітні, хоча гроші «Топазу» перераховані ще не були».

На думку співбесідників УНІАН, «Мандат» теж треба було вивозити, тому що «це такий військовий виріб, від продажу якого весь завод на виручені гроші міг би жити кілька років».

Як повідомляв УНІАН, 9 червня керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що група терористів у складі до 20 чоловік, озброєних автоматичною зброєю, намагається вивезти спеціальну і автотехніку з території донецького заводу «Топаз».

«Зокрема, бойовики готують до вивезення кілька (за попередніми даними – 7 одиниць) комплексів радіоелектронної боротьби типу «Мандат». За словами терористів – «для відправлення до Росії», - пише керівник "Інформаційного опору".

Також Тимчук відзначив, що бойовики заявили про «експропріацію» 4 автомобілів «КрАЗ», що призначені для перевезення людей, і 1 мікроавтобуса «Мерседес», які належать підприємству.

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За даними порталу «Військовий огляд», комплекс перешкод засобам радіозв'язку (РЕБ) "Мандат-Б1Е" призначений для придушення наземних каналів зв'язку з фіксованими робочими частотами будь-яких видів модуляції та з частотами, що стрибкоподібно змінюються, в діапазонах КХ і УКХ за допомогою постановки прицільних за частотою і часом, а також загороджувальних радіоперешкод.

Комплекс перешкод є сучасним ефективним засобом, що дозволяє вирішувати завдання як радіорозвідки, так і радіоелектронної боротьби. У контрольованому районі у всьому діапазоні частот забезпечується одночасне ефективне придушення до 80 ліній радіозв'язку з ФРЧ або до 6 мереж з ППРЧ в зоні 60 км по глибині та 90 км по фронту.