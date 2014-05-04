Терористи вивезли солдатів-строковиків з луганського військкомату в невідомому напрямку - ЗМІ

Про це повідомляють журналісти Оксана Лащенова та Ірина Козирєва, передає сайт 0642.ua.

За їх словами, бійців ВВ вивезли з військкомату на автобусах представники "армії південно-сходу", незважаючи на натовп, який хотів їх лінчувати. Зброю відібрали і віддали "беркутівцям", повідомляє 0642.ua.

За словами активістки Юлії Красильникової, Андрій Парубій каже, що провели переговори з людьми, які утримують в полоні у луганському СБУ затриманих біля військкомату громадських діячів Анну Мокроусову і Олексія Біду. У зв'язку з комендантською годиною їх обіцяли випустити на світанку.

Нагадаємо, вчора терористи штурмували військкомат і вимагали від військовослужбовців, які перебували всередині, здати зброю.