Терористи вивезли солдатів-строковиків з луганського військкомату в невідомому напрямку - ЗМІ
08:42, 04 травня 2014Політика
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Солдат-строковиків з Ленінського військкомату Луганська вивезли в невідомому напрямку.
Терористи вивезли солдатів-строковиків із луганського військкомату в невідомому напрямку - ЗМІ/ REUTERS
Про це повідомляють журналісти Оксана Лащенова та Ірина Козирєва, передає сайт 0642.ua.
За їх словами, бійців ВВ вивезли з військкомату на автобусах представники "армії південно-сходу", незважаючи на натовп, який хотів їх лінчувати. Зброю відібрали і віддали "беркутівцям", повідомляє 0642.ua.
За словами активістки Юлії Красильникової, Андрій Парубій каже, що провели переговори з людьми, які утримують в полоні у луганському СБУ затриманих біля військкомату громадських діячів Анну Мокроусову і Олексія Біду. У зв'язку з комендантською годиною їх обіцяли випустити на світанку.
Нагадаємо, вчора терористи штурмували військкомат і вимагали від військовослужбовців, які перебували всередині, здати зброю.
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