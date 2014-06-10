В «гарячих точках» сходу України припинити вогонь до кінця тижня неможливо - журналіст



Про це в ході інтернет-конференції сказав військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк.

На його думку, припинити бойові дії у такий короткий термін не є можливим, адже на Донбасі, окрім груп російських диверсантів, є багато ніким не контрольованих груп – мова йде про місцевих кримінальних авторитетів.

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Ярмолюк переконаний, що теоретично сили АТО можуть припинити стріляти, домовитися можна і з бойовиками, яких контролюють російські диверсанти, а от для бандитів зараз настали справжні «жнива» і вони не зупиняться.

«Росіяни можуть зупинитися, а ця «публіка» - ні, бо вони ніким не контролюються», - зазначив військовий журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність вже до кінця цього тижня припинити вогонь на сході України.