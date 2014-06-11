Байден у розмові з Порошенком підтримав спільні дії з урегулювання ситуації на сході України
19:31, 11 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба президента України.
У ході розмови Порошенко проінформував Байдена про роботу Тристоронньої контактної групи, яка працює над опрацюванням етапів мирного плану президента України.
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