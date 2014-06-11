Байден у розмові з Порошенком підтримав спільні дії з урегулювання ситуації на сході України

Про це повідомляє прес-служба президента України.

У ході розмови Порошенко проінформував Байдена про роботу Тристоронньої контактної групи, яка працює над опрацюванням етапів мирного плану президента України.

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