У Лисичанську бойовики розміщують снайперів на дахах

У Лисичанську, що на Луганщині, активізувалися терористичні сили.

Місцеве видання informator.lg.ua посилаючись на місцевих жителів, передає, що бойовики зміцнюють свої позиції. Терористи захопили багатоповерхову будівлю ремонтно-налагоджувального управління, яке розташоване в самому центрі міста, в безпосередній близькості від житлових будинків. Читайте такожТерористи окопалися в Сніжному із-за стратегічного заводу авіапрому - активіст Біля входу в будівлю зводять барикади, а на даху розмістили снайперів.

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