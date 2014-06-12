У Лисичанську бойовики розміщують снайперів на дахах

01:15, 12 червня 2014
Політика
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У Лисичанську, що на Луганщині, активізувалися терористичні сили.

террористы боевики / Reuters

Місцеве видання informator.lg.ua посилаючись на місцевих жителів, передає, що бойовики зміцнюють свої позиції.

Терористи захопили багатоповерхову будівлю ремонтно-налагоджувального управління, яке розташоване в самому центрі міста, в безпосередній близькості від житлових будинків.

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Біля входу в будівлю зводять барикади, а на даху розмістили снайперів.

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