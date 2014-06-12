У Лисичанську бойовики розміщують снайперів на дахах
01:15, 12 червня 2014Політика
1 0
У Лисичанську, що на Луганщині, активізувалися терористичні сили.
Reuters
Місцеве видання informator.lg.ua посилаючись на місцевих жителів, передає, що бойовики зміцнюють свої позиції.
Терористи захопили багатоповерхову будівлю ремонтно-налагоджувального управління, яке розташоване в самому центрі міста, в безпосередній близькості від житлових будинків.
Читайте такожТерористи окопалися в Сніжному із-за стратегічного заводу авіапрому - активіст
Біля входу в будівлю зводять барикади, а на даху розмістили снайперів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter