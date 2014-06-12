Джемілєв вперше прибуде з офіційним візитом на Дніпропетровщину

На Дніпропетровщину вперше з офіційним візитом прибуде народний депутат України Мустафа Джемілєв.

Про це УНІАН повідомив радник губернатора Дніпропетровської області Борис Трейгерман під час брифінгу.

Він наголосив, що 17 червня на Дніпропетровщині очікується перший офіційний візит народного депутата України, діяча кримськотатарського національного руху, голови Меджлісу кримськотатарського народу в 1991 - 2013 роках, людини, яка подана на Нобелівську премію миру 2015 - Мустафи Джемілєва. За словами Трейгермана, саме він одним з перших став на захист кримського народу і повернення Криму Україні. І сьогодні безстрашно продовжує свою боротьбу, тому що знає - свобода народу - безцінна.

Читайте такожДжемілєв розповів про бунт в оточенні Путіна через санкції

«Дніпропетровщина теж стала центром миру і спокою в Україні. Ігор Валерійович Коломойський відкрито оголосив війну сепаратизму і зробив все, щоб досягти стабільності і не дати можливість поширенню кризи по всій Україні. Наші два народи, дві релігії, які не з чуток знають про війну та репресії, не хочуть сьогодні, щоб їх поділяли за національною ознакою, ми об'єднаємося в ім'я миру і стабільності в Україні», - зазначив Трейгерман.

Читайте такожДжемілєв отримав премію МЗС Польщі "Нагорода Солідарності"

Під час візиту передбачається підписання Меморандуму про взаємодопомогу кримських татар і жителів Дніпропетровщини в боротьбі за мир на Україні. Передбачається, що Меморандум після зустрічі підпишуть голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський та народний депутат України Мустафа Джемілєв.

Також передбачається, що Мустафа Джемілєв відвідає Штаб національного захисту Дніпропетровської області.