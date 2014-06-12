Військові захопили броньований КАМАЗ терористів. Ідентичні Росія виготовляє для своєї армії

Українські військові в Артемівську Донецької області відбили у бойовиків броньований КАМАЗ зі зброєю, повідомляє Міноборони у своєму Facebook.

Під час огляду в кузові автомобіля було знайдено один 12,7 мм кулемет “Корд”, три автоматичні 30 мм гранатомети АГС-17 з боєкомплектами та прапор Російської Федерації.

"Опівночі з 8 на 9 червня 2014 року одну з військових частин Збройних Сил України, яка розташована в м. Артемівськ Донецької області, атакували терористи на вантажному та двох легкових автомобілях. Під час нападу вони використовували автоматичну зброю, ручні та підствольні гранатомети. В ході тривалого бою військовослужбовці Збройних Сил України відбили напад та змусили бойовиків відступити. При цьому було захоплено вантажний автомобіль КАМАЗ, який належав терористам", - йдеться у повідомленні.

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На зроблених після бою фотографіях вантажного автомобіля КАМАЗ добре видно, що його лобове скло броньоване. Також на машині встановлено броньовані борти. Зверху кабіни є спеціальний отвір, який можна використовувати, наприклад, для встановлення кулемету. За словами українських військовослужбовців, під час бою КАМАЗ вдалося зупинити тільки після влучення зі стрілецької зброї калібру 7,62 (калібр 5,45 не “пройшов”) у двигун та по колесах.

В Україні моделі автомобілів такого класу не виробляються. Натомість, автомобілі подібного класу, серед яких є і броньовані, виробляються на заводі ВАТ “КАМАЗ” у Росії.

На офіційному веб-сайті Міноборони Російської Федерації 10 червня 2014 року о 10.15 розміщено фотоілюстроване повідомлення: “Более 500 водителей российской военной базы Армении научатся управлять новыми автомобилями “Мустанг”,* підготовлене прес-службою Південного військового округу ЗС Росії. Цікаво, що фото КАМАЗів з сайту МО РФ та знищеного українськими військовими в Артемівську авто бойовиків – майже ідентичні. До речі, штаб Південного ВО дислокується у Ростові-на-Дону – місті, поблизу якого, за повідомленнями вітчизняних спецслужб, готуються терористи для операцій на території України, повідомили у Міноборони.