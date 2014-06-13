Танки Т-64БВ, перекинуті в Сніжне, є на російських базах зберігання МО - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук. посилаючись на дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies) "Військовий баланс 2013" ("The Military Balance 2013").

Тимчук пише, що такі танки складалися на озброєнні бригади берегової оборони ВМС України в Криму. Однак, за даними ІС, всі українські танки Т-64БВ (41 одиниця) були виведені на материкову частину України.

Читайте такожТанки, які потрапили в Україну з Росії, знищить українська авіаціяРазом з тим танки Т-64БВ є в Росії. Зокрема, вони виведені з бойового складу російської армії, однак перебувають на базах зберігання МО РФ.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про появу в Сніжному танків, спочатку прийнятих за російські Т-72.

Про перетин кордону трьома танками з РФ заявив в.о. глави МВС Арсен Аваков.

Пізніше під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент України Петро Порошенко назвав неприйнятною ситуацію, коли через кордон на територію України потрапляють танки з сусідньої країни.

Лідер терористів так званої «Донецької народної республіки» Денис Пушилин в ефірі російського каналу підтвердив отримання від Росії трьох танків.

Активіст Роман Бурко заявив, що танки Т-64БВ Росія перекидає на Донбас з Криму через Ростовську область.