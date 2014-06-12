Порошенко заявив Путіну про неприпустимість перетину кордону танками з РФ

Про це повідомляє у своєму Facebook прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Читайте такожПорошенко і Путін обговорили ситуацію на Донбасі по телефону

"Важливий акцент. Під час телефонної розмови Президент України Петро Порошенко назвав НЕПРИЙНЯТНОЮ ситуацію, коли через державний українсько-російський кордон на територію нашої держави потрапили танки", - написав він.