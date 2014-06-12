Порошенко заявив Путіну про неприпустимість перетину кордону танками з РФ

19:21, 12 червня 2014
Політика
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Під час розмови з президентом РФ Володимиром  Путіним президент України Петро Порошенко назвав неприйнятною ситуацію, коли церез кордон на територію України потрапили танки.

Фото: УНИАН

Про це повідомляє у своєму Facebook прес-секретар президента Святослав Цеголко.

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"Важливий акцент. Під час телефонної розмови Президент України Петро Порошенко назвав НЕПРИЙНЯТНОЮ ситуацію, коли через державний українсько-російський кордон на територію нашої держави потрапили танки", - написав він.

Допис by Svyatoslav Tsegolko.
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