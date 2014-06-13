РФ перекидає захоплені в Криму танки Т-64БВ через Ростовську область - активіст (фото)

Про це заявив у соцмережі активіст Роман Бурко, координує проекти ИнформНапалм і Бурконьюз.

За його словами, саме танки даної моделі 12 червня були помічені в кількох містах Донецької і Луганської областей України, але не було зрозуміло, яким чином вони проникають в Україну, оскільки ця техніка могла бути захоплена терористами зі складів, що знаходиться на консервації в Артемівську.Читайте такожУ боях з терористами в зоні АТО загинуло 4 українських силовиків, 31 поранено – Тимчук

Після спілкування з жителями Артемівська стало відомо, що танковий склад, що знаходиться там і раніше вважався одним з найбільших в Україні, зараз практично не використовується і знаходиться в напівзруйнованому стані.

"Всю працездатну і сучасну техніку з нього вивезли раніше, тому його безуспішний штурм 8-9 червня, здійснений бойовиками - це скоріше обманний маневр і операція прикриття для нав'язування цільової аудиторії ідеї, нібито танки терористам вдалося захопити. Насправді Російська Федерація веде активну перекидання захоплених в Криму танків Т-64БВ через Ростовську область", - наголошує активіст.Читайте такожГоловний бойовик "ДНР" Пушилін підтвердив отримання трьох танків від Росії

Бурко зазначив, що зафіксувати перекидання допоміг місцевий житель Павло, він зробив фото транспортування одного з танків на причепі в районі провулка Цікавий (Ростовської області).