Декілька російських танків та БТРів перетнули державний кордон з Україною – Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції.

“За останні три дні, не дивлячись на заяви Росії, що вони вітають мирний процес, в районі Дьяково триває проникнення колон через захоплені терористами пункти пропуску. Нами зафіксовано проходження колон з БТРами, броньованими автомобілями з гарматами, сьогодні ми спостерігали три танки, які за нашими даними, пройшли через кордон і сьогодні зранку знаходились в Сніжному. Після цього два з них попрямували в напрямку Горлівки і були атаковані нашими Збройними Силами. Бій триває. Я не можу сказати про кінцевий результат, але частина цієї колони знищена”, - сказав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук повідомив, що утерористів в Сніжному Донецькій області є два танки.

«За попередніми даними, йдеться про танки Т-72”, - зазначив Тимчук, додавши, що «інформація про танки в Сніжному підтверджується як нашими джерелами, так і штабом АТО».

«В Україні ці танки виведено з бойового складу Збройних сил. Водночас, вони є на озброєнні армії Росії. Також є дані про те, що БТР, які є у бойовиків в Сніжному, раніше були захоплені російськими військовими в Криму на території частин українських військ берегової оборони», - повідомив Тимчук.

Нагадаємо, РФ у березні ц. р., зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів.