США стурбовані новими зусиллями Росії з підтримки сепаратистів

Про це у Вашингтоні заявила представник Білого дому Мері Харф.

"Ми та наші європейські союзники повинні закликати Росію підтримати мирний план і співпрацювати з президентом Порошенко в його реалізації, і ми були раді розмові президентів Порошенка та Путіна. У той же час, ми дуже стурбовані новими російськими зусиллями на підтримку сепаратистів", - заявила вона.

В цьому зв'язку Харф зазначила, що за останні три дні колона з трьох танків Т-64, кількох БМ-21 та установок залпового вогню "Град" і інші військові транспортні засоби "перейшли з Росії в Україну неподалік від українського міста Сніжне".

"Це неприпустимо. Порошенко протестував проти цих дій у розмові з Путіним, а державний секретар Керрі висловив нашу стурбованість міністру закордонних справ Лаврову в середу", - сказала представник Білого дому.

Харф зазначила, що в ці вихідні в Києві для обговорення мирного плану пройде зустріч українських та російських переговорників.

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"Ми закликаємо Росію використати цю можливість, щоб продемонструвати світу свою прихильність зупинити потік зброї та бойовиків через територію України і співпрацювати з Україною в реалізації мирного плану. Нездатність Росії по деескалації ситуації призведе до того, що вона сплатить більшу ціну", - наголосила вона.

Крім того, представник Білого дому нагадала, що США "ясно дали зрозуміти, що підтримують мирний план президента Порошенка".

"Це включає в себе припинення вогню, амністію сепаратистів, які склали зброю, відведення російських бійців назад в Росію та широка децентралізація влади регіонів України", - зазначила Харф.