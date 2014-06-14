СБУ передала в Мін'юст докази злочинів Компартії

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі програми "Шустер LIVE", пишет Украинская правда.

"Що стосується комуністів. Саме Служба безпеки, нова Служба безпеки, за останні 3 місяці всі докази протизаконної діяльності Компартії та її представників не тільки зібрала, а й передала в Мін'юст офіційно як доказову базу для того, щоб, по-перше, раз і назавжди була знята з реєстрації ця організація в Україні, по-друге – за рішенням суду – (щоб була) заборонена її діяльність", - сказав він.

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Також, за словами Наливайченка, зібрані докази для того, щоб зняти недоторканість з депутатів-комуністів у Верховній Раді та представників КПУ у Луганській та Донецькій областях.

"Правда, вони є серед сепаратистів-бойовиків, і беруть досить активну вербувальну та іншу участь", - заявив глава СБУ.