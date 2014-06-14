Порошенко доручив доповісти про шахраїв, які представлялися помічниками голови СБУ
18:27, 14 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко дав доручення голові Служби безпеки України генеральному прокурору провести і протягом доби доповісти про результати розслідування стосовно осіб, які від імені голови СБУ в Дніпропетровську здійснювали дії, що підпадають під статтю Кримінального кодексу.
Петро Порошенко
Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента.
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Як повідомляв УНІАН, Головним слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за фактами шахрайства осіб, які представлялися помічниками або радниками голови СБУ в Дніпропетровську. Провадження відкрито за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Розслідування перебуває на особистому контролі голови СБУ Валентина Наливайченка.
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