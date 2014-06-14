Порошенко доручив доповісти про шахраїв, які представлялися помічниками голови СБУ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Читайте такожВідкрито провадження щодо шахраїв, які представлялися помічниками голови СБУ в Дніпропетровську

Як повідомляв УНІАН, Головним слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за фактами шахрайства осіб, які представлялися помічниками або радниками голови СБУ в Дніпропетровську. Провадження відкрито за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Розслідування перебуває на особистому контролі голови СБУ Валентина Наливайченка.