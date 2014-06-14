Порошенко вимагає покарати винних за трагедію в Луганську

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, під час зустрічі Глава держави висловив співчуття рідним та близьким 49 українських військовослужбовців та 5 прикордонників, які загинули 14 червня в ході проведення Антитерористичної операції.

Президент підкреслив, що на сьогоднішній день Збройні Сили України у взаємодії з прикордонниками виконали завдання з перекриття 248 кілометрів державного кордону України.

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«Мета, яка поставлена у завданні - відновити український контроль над державним кордоном країни та дати адекватну відповідь терористам», - наголосив Глава держави.

Виконуючий обов'язки Міністра оборони під час зустрічі доповів, що за останню добу в зоні проведення Антитерористичної операції знищено понад 250 учасників незаконних збройних формувань, значна частина яких є російськими громадянами.

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Глава держави звернув увагу голови Служби безпеки України на невиконання керівництвом Антитерористичного центру СБУ комплексу заходів із забезпечення безпеки літаків військово-транспортної авіації під час виконання бойових завдань зі знешкодження терористичних угруповань, зокрема, в аеропорту Луганська, де відбувся терористичний акт.

«Детальний аналіз причин, що призвели до зазначеної катастрофи, а також кадрові пропозиції щодо відповідальності керівництва Антитерористичного центру я чекаю від Вас, пане голово (СБУ - УНІАН)», - сказав Порошенко.

Президент дав доручення Кабінету міністрів України до вівторка виділити кожній родині загиблого грошову компенсацію у розмірі 610 тисяч гривень.

На зустрічі були присутні Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов та Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.