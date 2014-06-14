У Донецьку з полону звільнено активіста Євромайдану Олега Желнакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили його товариші, активісти Донецького Євромайдану.

За їхніми словами, Желнаков перебував у полоні в Донецьку в підвалі будівлі захопленого обласного управління СБУ. «Після переговорів був звільнений Желнаков. Він був дуже знесилений, брудний, голодний, змучений. Його, звичайно, там били. Зараз він все більше мовчить», - сказали співрозмовники УНІАН.

Активіста звільнили, повернувши тільки паспорт, але не повернули ключі від квартири, не повернули гроші і його медичну картку, довідки, які були при ньому в день викрадення.

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Як повідомляв УНІАН, Желнаков 6 червня збирався виїхати з Донецька, але ввечері цього дня, близько 19.20 очевидці бачили, як його насильно заводили в захоплену терористами будівлю СБУ в Донецьку. Після цього телефонний зв`язок з ним був перерваний.

Желнаков, який очолював громадську організацію, яка займалася організацією позашкільної краєзнавчої роботи, з перших днів проведення Євромайдану в Донецьку був активним його учасником. Також неодноразово Желнаков піддавався нападу і побиттю з боку опонентів, а після був у списку неугодних для сепаратистів - представників самопроголошеної Донецької народної республіки.