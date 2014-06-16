Найближчими днями Президент запропонує кандидатури нових силовиків — Луценко

Про це він на своїй сторінці у Facebook написав Юрій Луценко.

"В найближчі дні Президент внесе на розгляд ВР кандидатури нових силовиків. Це зніме, нарешті, питання партійних квот і протистоянь відомств. А відтак - український наступ стане потужнішим", — зазначив він.

Політик підкреслив, що АТО перейшла в наступальну фазу.

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"Зараз нарешті йде наступальна військова операція. Кліщі українських сил стискаються. Підтвердженням цього став великий бій в районі містечка Дяково, де наші розгромили три конвоя з живою силою, зброєю і технікою для терористів. Так, три танки з п'яти прорвалися. Але фактом стало знищення півтори сотні бойовиків, захоплення військових вантажів і - головне- перекриття двох найкоротших доріг для постачання в Донецьк і Слов'янськ ворожої живої сили і техніки", — додав він.