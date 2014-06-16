Міллер несподівано повернувся до Кабміну: газові переговори відновилися

За інформацією ТСН, близько півгодини тому глава "Газпрому" швидко вийшов з урядової будівлі і одразу сів в автомобіль, відмовившись давати журналістам будь-які коментарі, а вже буквально через 10 хвилин Міллер повернувся.

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Наразі у будівлі Кабінету міністрів переговори між сторонами продовжилися, але вже без єврокомісара Гюнтера Еттінгера.

Згодом, близько 00:20 понеділка, єврокомісар Еттінгер також повернувся на переговори.