Міллер несподівано повернувся до Кабміну: газові переговори відновилися
00:27, 16 червня 2014Політика
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У Києві знову продовжилися газові переговори, а глава "Газпрому" Олексій Міллер несподівано повернувся до будівлі Кабміну.
Міллер несподівано повернувся до Кабміну
За інформацією ТСН, близько півгодини тому глава "Газпрому" швидко вийшов з урядової будівлі і одразу сів в автомобіль, відмовившись давати журналістам будь-які коментарі, а вже буквально через 10 хвилин Міллер повернувся.
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Наразі у будівлі Кабінету міністрів переговори між сторонами продовжилися, але вже без єврокомісара Гюнтера Еттінгера.
Згодом, близько 00:20 понеділка, єврокомісар Еттінгер також повернувся на переговори.
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