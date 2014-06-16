Міллер знову покинув газові переговори в Києві
01:58, 16 червня 2014Політика
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У Києві учасники газових переговорів від Росії Олексій Міллер у супроводі посла РФ Михайла Зурабова вже покинули газові переговори.
Глава "Газпрому" вийшов з будівлі Кабміну, не сказавши ні слова Фото УНІАН
Як повідомляє ТСН, глава "Газпрому" вийшов з будівлі Кабінету міністрів, де кілька годин тривали переговори, а також знову відмовився відповідати на запитання журналістів - російські делегати мовчки сіли в автомобіль і поїхали.
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Чи прийшли сторони до якогось компромісу, поки що невідомо.
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