Міллер знову покинув газові переговори в Києві

01:58, 16 червня 2014
Політика
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У Києві учасники газових переговорів від Росії Олексій Міллер у супроводі посла РФ Михайла Зурабова вже покинули газові переговори.

Фото УНИАН

Як повідомляє ТСН, глава "Газпрому" вийшов з будівлі Кабінету міністрів, де кілька годин тривали переговори, а також знову відмовився відповідати на запитання журналістів - російські делегати мовчки сіли в автомобіль і поїхали.

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Чи прийшли сторони до якогось компромісу, поки що невідомо.

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