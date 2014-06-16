Міллер знову покинув газові переговори в Києві

Як повідомляє ТСН, глава "Газпрому" вийшов з будівлі Кабінету міністрів, де кілька годин тривали переговори, а також знову відмовився відповідати на запитання журналістів - російські делегати мовчки сіли в автомобіль і поїхали.

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Чи прийшли сторони до якогось компромісу, поки що невідомо.