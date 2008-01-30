Зміна керівництва у військовій розвідці України вперше відбулася цивілізовано

29 січня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відбулась офіційна церемонія передачі посади від колишнього начальника Олександра ГАЛАКИ нинішньому керівнику ГУР МОУ Віктору ГВОЗДЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУР МОУ, «вперше за час існування військової розвідки України передача посади новому начальнику ГУР відбулася цивілізованим шляхом».

За повідомленням прес-служби, на передачу посади був запрошений весь колектив ГУР МОУ.

В.ГВОЗДЬ у своєму виступі подякував О.ГАЛАЦІ за ту роботу, яку він проводив протягом останніх п’яти років, і наголосив, що військова розвідка і надалі виконуватиме завдання, які перед нею ставлять Верховний Головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони, Головнокомандувач ЗСУ, і служитиме в інтересах українського народу.

У свою чергу, О.ГВОЗДЬ побажав колегам, співробітникам та новому керівництву успіхів у подальшій роботі в інтересах національної безпеки України.

Колишнього начальника ГУР МОУ було нагороджено цінними подарунками Міністерства оборони України і ГУР МОУ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня на сайті Президента України був оприлюднений указ глави держави Віктора ЮЩЕНКА про призначення В.ГВОЗДЯ начальником Головного управління розвідки Міноборони. До цього призначення В.ГВОЗДЬ працював у Секретаріаті Президента.

Перед цим глава держави звільнив О.ГАЛАКУ з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. О.ГАЛАКА обіймав цю посаду з 2003 року.