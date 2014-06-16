Ярема закликав Раду розглянути низку урядових законопроектів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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“Ситуація в економіці потребує швидкого реагування”, - підкреслив Ярема. За його словами, “надзвичайно важливо підтримати проекти законів, які покликані стабілізувати національну банківську систему”.

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Він також заявив і про необхідність завершення процесу введення в обіг біометричних паспортів. Зокрема, йдеться про внесення змін до закону про Єдиний державний демографічний реєстр та документів, що підтверджують громадянство України.

Крім того, Ярема наголосив на необхідності ухвалення законів, які стосуються економічної діяльності на тимчасово окупованій території України - в Криму.